МОК розглядає питання допуску росіян та білорусів на Олімпіаду-2024 з низкою обмежень

Томас Бах розповів про своє бачення ситуації.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) може допустити спортсменів із Росії та Білорусі на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі, інформує ZN.ua.

МОК розглядає питання допуску росіян та білорусів на Олімпіаду-2024 з низкою обмежень
Томас Бах
© МОК

Про це у коментарі CNBC заявив президент МОК Томас Бах.

"Я не думаю, що остаточне рішення буде ухвалено найближчими днями. Але я думаю, що у вас є чітке уявлення про те, як ми це бачимо завдяки рекомендаціям міжнародним федераціям.

Жодних команд, гімнів, квітів та іншої національної символіки Росії та Білорусі. Але, з іншого боку, надання можливості спортсменам, які не підтримують війну та не пов'язані з армією, змагатися як індивідуальні та нейтральні атлети", – пояснив Бах.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет раніше цього року дозволив повертати у світовий спорт атлетів із РФ та Білорусі у нейтральному статусі в індивідуальних змаганнях. При цьому в командних видах спорту заборона залишилася в силі.


Данило Слесь, ZN.ua





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