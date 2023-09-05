МОК розглядає питання допуску росіян та білорусів на Олімпіаду-2024 з низкою обмежень

Томас Бах розповів про своє бачення ситуації.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) може допустити спортсменів із Росії та Білорусі на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі, інформує ZN.ua .

Томас Бах © МОК

Про це у коментарі CNBC заявив президент МОК Томас Бах.

"Я не думаю, що остаточне рішення буде ухвалено найближчими днями. Але я думаю, що у вас є чітке уявлення про те, як ми це бачимо завдяки рекомендаціям міжнародним федераціям.

Жодних команд, гімнів, квітів та іншої національної символіки Росії та Білорусі. Але, з іншого боку, надання можливості спортсменам, які не підтримують війну та не пов'язані з армією, змагатися як індивідуальні та нейтральні атлети", – пояснив Бах.