МОК розглядає питання допуску росіян та білорусів на Олімпіаду-2024 з низкою обмежень
Томас Бах розповів про своє бачення ситуації.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) може допустити спортсменів із Росії та Білорусі на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі, інформує
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"Я не думаю, що остаточне рішення буде ухвалено найближчими днями. Але я думаю, що у вас є чітке уявлення про те, як ми це бачимо завдяки рекомендаціям міжнародним федераціям.
Жодних команд, гімнів, квітів та іншої національної символіки Росії та Білорусі. Але, з іншого боку, надання можливості спортсменам, які не підтримують війну та не пов'язані з армією, змагатися як індивідуальні та нейтральні атлети", – пояснив Бах.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет раніше цього року дозволив повертати у світовий спорт атлетів із РФ та Білорусі у нейтральному статусі в індивідуальних змаганнях. При цьому в командних видах спорту заборона залишилася в силі.