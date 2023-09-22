"Буде видно": у ФІФА відмовилися однозначно відповідати про допуск росіян на ЧС-2026

Для участі у Мундіалі окупантам спочатку треба бути допущеними до відбору.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно відмовився однозначно відповідати, чи братиме участь збірна Росії на чемпіонаті світу з футболу 2026 року, інформує ZN.ua .

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"Буде видно", - заявив голова ФІФА у спілкуванні з пресою під час Генасамблеї ООН .

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА минулого року усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних турнірів, включаючи чемпіонати світу, Європи та клубні єврокубки. Також РФ втратила право на проведення міжнародних футбольних турнірів на своїй території під егідою обох організацій.

Російська сторона намагалася оскаржити рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), проте Верховний суд Швейцарії відмовився від розгляду апеляції РФС щодо усунення клубів та збірних від міжнародних турнірів.