Фінляндія та Естонія знялися з ЧС з гімнастики через участь росіян

Спортсмени з цих країн не вирушать до Казахстану.

Збірні Фінляндії та Естонії не візьмуть участі у чемпіонаті світу з командної гімнастики, що пройде в Казахстані з 24 по 26 листопада, через допуск команд з Росії та Білорусі, інформує ZN.ua .

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"Ми активно впливали на осіб, які приймають рішення у міжнародній асоціації, але нам нічого не залишилося, окрім як відмовитися від участі у змаганнях. Ця ситуація дуже невдала для наших спортсменів, які весь рік тренувалися та готувалися до турніру", - заявила представник Асоціації гімнастики. Фінляндії Кайса Віккула.

Нагадаємо, міжнародна федерація естетичної групової гімнастики (IFAGG) утрималася від ухвалення рішення про допуск російських та білоруських команд на змагання, залишивши це на розсуд сторони, що приймає змагання.

У свою чергу Казахстан, який є країною-господаркою змагань, щодо росіян чи білорусів санкцій не вводив.