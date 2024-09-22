Міжнародна шахова федерація не підтримала повернення росіян під своїм прапором

Окупанти продовжать виступати без свого прапора.
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У неділю, 22 вересня, у Будапешті відбулася Генасамблея Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), на якій було розглянуто питання повернення Росії та Білорусі до змагань під своїм прапором, інформує ZN.ua.

З цією пропозицією виступив голова шахової федерації Киргизстану Бабур Толбаєв. Делегати не підтримали пропозицію повного повернення РФ та Білорусі (за цю опцію проголосувала лише 21 країна).

Нагадаємо, 28 лютого 2022 року Міжнародна шахова федерація допустила російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі.

При цьому національним збірним у командних змаганнях заборонено брати участь у турнірах.

Пізніше комісія з етики ФІДЕ ухвалила рішення скасувати припинення членства РФ і замінила цю санкцію штрафом. Також було скасовано догану російському президенту ФІДЕ Аркадію Дворковичу.

Дворкович очолює ФІДЕ з жовтня 2018 року. До цього він був заступником голови уряду Росії.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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Міжнародна шахова федерація не підтримала повернення росіян під своїм прапором
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