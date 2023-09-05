МОК залишив Бубку на керівній посаді та виключив із комісій чотирьох росіян

Організація оновила свій склад.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) залишив колишнього президента НОК України Сергія Бубку на посаді голови Комісії з оточення спортсменів, інформує ZN.ua.

МОК залишив Бубку на керівній посаді та виключив із комісій чотирьох росіян
Сергій Бубка
© НОК України

Про це свідчить документ, опублікований на офіційному сайті організації.

Бубка залишився у оновленому списку членів комісій МОК. З цієї причини НОК не може виключити функціонера зі складу організації.

Раніше з розслідування Bihus.Info стало відомо, що Сергій Бубка та його брат Василь ведуть бізнес на тимчасово окупованих територіях та продають пальне терористам.

Крім того, як повідомляє Tribuna.com, МОК виключив зі складу організації чотирьох росіян. Президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков вибув зі складу Комісії з олімпійської програми, генсек ОКР Родіон Плітухін залишив Комісію Олімпізм 365, Володимир Лісін вибув зі складу Комісії з питань доходів і партнерств, а генсек ОКР Анастасія Давидова покинула склад Комісії з олімпійської освіти.

При цьому в комісіях МОК залишилися колишня легкоатлетка Олена Ісінбаєва та керівник Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев.


Данило Слесь, ZN.ua





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