МОК залишив Бубку на керівній посаді та виключив із комісій чотирьох росіян
Організація оновила свій склад.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) залишив колишнього президента НОК України Сергія Бубку на посаді голови Комісії з оточення спортсменів, інформує
Про це свідчить
Бубка залишився у оновленому списку членів комісій МОК. З цієї причини НОК не може виключити функціонера зі складу організації.
Раніше з розслідування Bihus.Info стало відомо, що Сергій Бубка та його брат Василь ведуть бізнес на тимчасово окупованих територіях та продають пальне терористам.
Крім того, як повідомляє
При цьому в комісіях МОК залишилися колишня легкоатлетка Олена Ісінбаєва та керівник Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев.