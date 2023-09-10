Українська важкоатлетка отримає європейське золото замість росіянки, яка попалася на допінгу

Українка отримає дві золоті нагороди.

Російська п'ятикратна чемпіонка світу та восьмиразова чемпіонка Європи з важкої атлетики Тетяна Каширіна попалася на допінгу, інформує ZN.ua .

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Спортивний арбітражний суд (CAS) підтвердив, що 32-річна уродженка Підмосков'я, яка виступає у ваговій категорії понад 90 кг, втратила три чемпіонства світу (2013, 2014, 2015) і три золоті медалі чемпіонатів Європи (2014, 2015, 20) через те, що попалася на допінгу.

Таким чином після дискваліфікації росіянці золоту медаль Євро-2015 та Євро-2017 отримає українська спортсменка Анастасія Лисенко, яка на цих чемпіонатах Європи посіла другі місця.

Зазначимо, що Каширіну також позбавили світових рекордів у ривку (155 кг), поштовху (193 кг) та сумі (348 кг), встановлених на ЧС-2014.

27-річна Лисенко є багаторазовою призеркою чемпіонатів Європи, чемпіонкою Європи серед юніорів 2014 року та учасницею літніх Олімпійських ігор 2016 року.