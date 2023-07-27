Українська фехтувальниця Харлан перемогла росіянку на старті ЧС і не потисла їй руку

Українка змогла вийти на поєдинок після зняття заборони від Мінспорту.

Українська фехтувальник Ольга Харлан стартувала на чемпіонаті світу в Мілані з перемоги над росіянкою, інформує ZN.ua.

Українська фехтувальниця Харлан перемогла росіянку на старті ЧС і не потисла їй руку
Ольга Харлан
© НФФУ

Представниця РФ Анна Смірнова стала суперницею українки на старті турніру. Харлан могла взяти приклад українця Ігоря Рейзліна і знятися з поєдинку, оскільки діяла заборона на змагання з представниками РФ та Білорусі.

Проте Міністерство молоді та спорту України напередодні дозволило змагатися із "нейтральними" росіянами та білорусами.

У підсумку Харлан здобула перемогу над Смірновою з рахунком 15:7. Після поєдинку росіянка хотіла підійти, але Ольга виставила вперед шаблю та відмовилася від рукостискання, передає Tribuna.com.

За правилами Міжнародної федерації фехтування (FIE) відмова від рукостискання карається дискваліфікацією.


Данило Слесь, ZN.ua





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