Федерація фехтування України закликала FIE позбавити росіянку Смірнову нейтрального статусу

У ФФУ зазначили, що спортсменка із РФ відкрито підтримує війну.

Федерація фехтування України (ФФУ) вимагає від Міжнародної федерації фехтування (FIE) позбавити росіянку Анну Смірнову нейтрального статусу, інформує ZN.ua.

Федерація фехтування України закликала FIE позбавити росіянку Смірнову нейтрального статусу
© Getty Images

Заява опублікована на офіційній сторінці ФФУ у Facebook.

У ФФУ зазначили, що Смірнова не відповідає вимогам, виставленим для нейтральних атлетів, тому її слід виключити з цього списку і не допускати на турніри FIE.

"Активність Анни Смірнової в Instagram, де вона відкрито демонструє вербальну та невербальну підтримку російської армії, яка є символом та реалізатором агресії проти України, свідчить, що вона аж ніяк не нейтральна спортсменка і ніколи не була такою.

Враховуючи, що це вже не перший випадок, коли до списку нейтральних спортсменів потрапляють особи, які "діють всупереч миротворчій місії олімпійського руху, демонструючи відкриту та активну підтримку злочинного геноциду солдатів російської армії на українській землі", ми наполягаємо на тому, щоб Виконавчий комітет FIE переглянув процес надання нейтрального статусу та зробив його більш ефективним та прозорим для всіх членів FIE”, – йдеться у заяві.

(фото із соцмереж Смірнової з братом, який служить в армії РФ)

Національна федерація також зазначила, що у червні надавала FIE докази подібної поведінки російської фехтувальниці Валерії Кобзєвої, яку в результаті було позбавлено нейтрального статусу.

Нагадаємо, раніше на чемпіонаті світу в Мілані українка Ольга Харлан відмовилася потиснути руку Смірновій після переможного поєдинку та виставила перед собою шаблю.

Росіянка подала протест і понад 50 хвилин залишалася на доріжці. У результаті українку дискваліфікували, тому вона завершила боротьбу на індивідуальному ЧС та ризикувала пропустити командний турнір.


Данило Слесь, ZN.ua





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