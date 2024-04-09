Збірна України з біатлону назвала тренерів та склади на новий сезон

Чоловіча команда отримала нового головного тренера.

© Оксана Гаранец

Збірна України з біатлону визначилася з тренерами та складами чоловічої та жіночої команд на новий сезон, повідомляє biathlon.com.ua, інформує ZN.ua .

Чоловічу національну команду очолила Надія Бєлова, яка замінила Юрая Санітру на цій посаді. Варто зазначити, що Бєлова має досвід роботи тренером жіночої збірної Польщі.

До складу чоловічої збірної увійшли такі біатлоністи: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Мандзін, Тарас Лесюк, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Денис Насико, Руслан Ткаленко, Богдан Борковський, Степан Кінаш, Сергій Супрун.

Варто наголосити на відсутності лідера збірної Артема Пріми, який може завершити кар'єру.

Старшим тренером жіночої збірної залишився Микола Зоц.

До команди увійшли 13 біатлоністок: Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Городна, Любов Кип'яченкова, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна, Ірина Петренко, Лілія Стеблина, Ксенія Приходько, Тетяна Тарасюк.

Відсутня у списку Дар'я Блашко, яка вирішила взяти паузу через проблеми зі здоров'ям.

За підсумками минулого сезону Кубка світу чоловіча збірна України втратила одну квоту і тепер зможе виставляти на старти максимум чотирьох спортсменів. Жіноча команда зберегла квоту з п'яти біатлоністок.