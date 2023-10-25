Новий наставник "Шахтаря" розповів, чому погодився очолити донеччан під час війни

Боснієць працюватиме в Україні.

Новий головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич розповів про те, чому погодився очолити донеччан під час війни проти Росії, інформує ZN.ua.

Новий наставник
© ФК Шахтер

"Звичайно, рішення не було для мене простим, але в житті в якийсь момент ти приймаєш інше рішення, іноді ти маєш це робити. У мене були гарні передчуття щодо цього проекту та людей, вони змогли переконати мене в цьому. І я бачу величезний потенціал цієї молодої команди, поєднання цих двох речей змусило мене зробити новий крок.

Я вже казав гравцям, що, на жаль, коли я був молодшим, думаю, мені було років 19–20, я перебував у приблизно такій самій ситуації в колишній Югославії. Війна – це завжди неприємно, це жахливо. Я співчуваю людям, розумію багато речей", - сказав Пушич.

Нагадаємо, учора, 24 жовтня, "Шахтар" оголосив про призначення Маріно Пушича новим головним тренером команди. Контракт із новим коучем розрахований до завершення сезону 2025/26.

Останнім часом 52-річний Пушич працював асистентом у нідерландському "Феєнорді". Єдиним досвідом роботи головним тренером для боснійця був відрізок у "Твентіе у 2017-2019 роках.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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