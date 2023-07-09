Новий наставник "Челсі" оцінив перспективи українця Мудрика у команді

Український футболіст виступає у АПЛ.

Новий головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно оцінив перспективи українця Михайла Мудрика у команді, інформує ZN.ua.

Новий наставник

"Дуже важливо розмовляти з гравцями. Я збираюся зустрітися з Мудриком до того, як він приїде на передсезонну підготовку. Мені дуже хочеться побачити його і познайомитися, а потім розробити кращу стратегію, яка допоможе йому вийти на той рівень, на який чекають у Челсі", - наводить слова Почеттіно The Guardian.

Нагадаємо, 22-річний Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" з донецького "Шахтаря" в січні за 70 мільйонів євро, а ще 30 мільйонів прописано як бонуси.

Минулого сезону українець провів 17 матчів і віддав 2 асисти у всіх турнірах.

51-річний аргентинський фахівець у травні підписав контракт на два роки з можливістю продовження ще на один сезон і розпочав роботу 1 липня.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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