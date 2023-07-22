"Марсель" українця Маліновського підписав зіркового футболіста

Французи підписали африканця.

Габонський нападник П'єр-Емерік Обамеянг перейшов до "Марселя", повідомляє прес-служба французького клубу, інформує ZN.ua.
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Гравець перейшов із "Челсі". Угода діє до 2025 року із опцією продовження ще на рік.

34-річний Обамеянг є вихованцем "Мілана", а відомий за своїми виступами за дортмундську "Борусію", "Арсенал" та "Барселону".

П'єр-Емерік Обамеянг є найкращим бомбардиром в історії збірної Габона із 30 забитими м'ячами.

Зазначимо, що у складі "Марселя" виступає український футболіст Руслан Маліновський.

Маліновський минулого сезону зіграв 21 матч у складі "Олімпіка", забив 2 голи і віддав 1 асист.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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