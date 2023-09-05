"Аякс" відмовився підписувати футболіста, оскільки він грає у Росії
У клубі вважали за неможливе укладати угоду з росіянами.
Гранд нідерландського футболу "Аякс" відмовився від трансферу півзахисника збірної Вірменії Едуарда Сперцяна, оскільки він виступає у Росії за "Краснодар", інформує
23-річний футболіст був трансферною ціллю нідерландців, але у підсумку в клубі вирішили відмовитися від цієї угоди, щоб не мати справ із росіянами.
Про це повідомив технічний директор "Аяксу" Свен Міслінтат:
"Справа була не в його здібностях, а в тому, що він грає в Росії. Він міг стати для "Аякса" тим, ким є Де Брюйне для "Ман Сіті". Особливий гравець, такого більше не знайти за ці гроші.
У нас є наглядова рада та керівництво. У своєрідному технічному комітеті ми всі обговорюємо. Зрештою, важливим є лише те, яким було рішення "Аякса", – цитує функціонера