Мессі не зіграє проти України на Олімпіаді-2024 – ЗМІ

Аргентинець не вирушить на Ігри.

Головний тренер олімпійської збірної України з футболу Хав'єр Маскерано визначився із віковими гравцями у заявці на Олімпіаді-2024, повідомляє All About Argentina, інформує ZN.ua.

Мессі не зіграє проти України на Олімпіаді-2024 – ЗМІ
© FIFA World Cup / Twitter

За інформацією джерела, Маскерано візьме із собою на Олімпіаду воротаря "Астон Вілли" Еміліано Мартінеса, центрального захисника "Бенфіки" Ніколаса Отаменді та форварда "Манчестер Сіті" Хуліана Альвареса.

Таким чином, зірковий нападник "Інтер Майамі" Ліонель Мессі на Олімпіаду не поїде.

Нагадаємо, молодіжна збірна України U-21 під керівництвом Руслана Ротаня на торішньому Євро дійшла до півфіналу турніру, де поступилася Іспанії. Цей результат дав Україні першу в історії країни путівку на футбольний турнір Олімпіади.

До олімпійської збірної на Ігри-2024 можна буде включити 15 гравців, яким виповнилося не більше 23 років, а також трьох футболістів без вікових обмежень.

Українці виступатимуть у групі B, де зустрінуться з Аргентиною, Марокко та представником азіатської кваліфікації.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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Мессі не зіграє проти України на Олімпіаді-2024 – ЗМІМессі не зіграє проти України на Олімпіаді-2024 – ЗМІ
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