Українець здобуває "срібло" на Олімпіаді-2024 у стрільбі з гвинтівки

Український спортсмен Сергій Куліш здобуває срібну медаль на Олімпійських іграх-2024 та приносить Україні другу медаль на цьогорічних Іграх в Парижі.

Про це повідомляє "Суспільне Спорт", інформує Апостроф.

Сергій Куліш - український стрілець, а тепер ще й срібний призер Олімпійських ігор-2024. Нагороду він здобув у фіналі стрільби з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів. Він став першим українським стрільцем, що подолав кваліфікацію на Олімпіаді-2024 у стрільбі.

"Формат змагань передбачав, що спортсмени виконають три серії по п'ять пострілів у двох положеннях, на коліні та лежачи, та ще дві — у положенні стоячи, після чого розпочинаються серії пострілів на вибування", – зауважує "Суспільне Спорт".

Це його другий виступ на Олімпіаді у категорії стрільби з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів. Минулого разу він долучився до Ігор у Токіо.


Любов Боровик, Апостроф





Интересные новости
Харлан принесла Україні першу медаль Олімпіади-2024 у ПарижіХарлан принесла Україні першу медаль Олімпіади-2024 у Парижі
Українець здобуває "срібло" на Олімпіаді-2024 у стрільбі з гвинтівкиУкраїнець здобуває "срібло" на Олімпіаді-2024 у стрільбі з гвинтівки
Блок рекламы


Похожие новости
Українець Лунін із "Реала" може замінити легенду в іншому топ-клубі – ЗМІУкраїнець Лунін із "Реала" може замінити легенду в іншому топ-клубі – ЗМІ
Мессі не зіграє проти України на Олімпіаді-2024 – ЗМІМессі не зіграє проти України на Олімпіаді-2024 – ЗМІ
Мер Парижа виступила проти участі росіян на Олімпіаді-2024Мер Парижа виступила проти участі росіян на Олімпіаді-2024
Українець Мудрик прокоментував свій ефектний гол у ворота "Арсеналу"Українець Мудрик прокоментував свій ефектний гол у ворота "Арсеналу"
Чоловіча збірна України з баскетболу не зіграє на Олімпіаді-2024Чоловіча збірна України з баскетболу не зіграє на Олімпіаді-2024
Україна виступить на Олімпіаді-2024 навіть за участю нейтральних російських спортсменів – ГутцайтУкраїна виступить на Олімпіаді-2024 навіть за участю нейтральних російських спортсменів – Гутцайт
Українець Маліновський відзначився дебютним гольовим пасом за "Марсель"Українець Маліновський відзначився дебютним гольовим пасом за "Марсель"
17-річний українець Середа завоював срібло Кубка світу зі стрибків у воду17-річний українець Середа завоював срібло Кубка світу зі стрибків у воду
Українець Ковтун виграв медаль чемпіонату Європи зі спортивної гімнастикиУкраїнець Ковтун виграв медаль чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики
Українець Циганков увійшов до символічної збірної туру чемпіонату ІспаніїУкраїнець Циганков увійшов до символічної збірної туру чемпіонату Іспанії
Последние новости
Подгружаем последние новости