Українець здобуває "срібло" на Олімпіаді-2024 у стрільбі з гвинтівки

Український спортсмен Сергій Куліш здобуває срібну медаль на Олімпійських іграх-2024 та приносить Україні другу медаль на цьогорічних Іграх в Парижі.

Про це повідомляє "Суспільне Спорт", інформує Апостроф .

Сергій Куліш - український стрілець, а тепер ще й срібний призер Олімпійських ігор-2024. Нагороду він здобув у фіналі стрільби з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів. Він став першим українським стрільцем, що подолав кваліфікацію на Олімпіаді-2024 у стрільбі.

"Формат змагань передбачав, що спортсмени виконають три серії по п'ять пострілів у двох положеннях, на коліні та лежачи, та ще дві — у положенні стоячи, після чого розпочинаються серії пострілів на вибування", – зауважує "Суспільне Спорт".

Це його другий виступ на Олімпіаді у категорії стрільби з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів. Минулого разу він долучився до Ігор у Токіо.