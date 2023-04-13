Українець Ковтун виграв медаль чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики

Спортсмен посів третє місце у своєму першому фіналі Євро-2023.

Український гімнаст Ілля Ковтун виборов бронзову медаль в особистому багатоборстві на чемпіонаті Європи, який проходить у турецькому місті Анталія, інформує ZN.ua .

Ковтун виграв другу бронзу чемпіонатів Європи в особистому багатоборстві © НОК України

19-річний українець кваліфікувався у фінал із найкращим результатом, проте залишитися на вершині не зумів. Ковтуну вдалося набрати 83,032 бали та посісти третє місце, яке принесло йому бронзову медаль.

Переможцем став представник Туреччини Адем Асіл (84,965 бала), а друге місце зайняв британець Джейк Джарман (83,463).

Варто зазначити, що попереду у Ковтуна ще чотири фінали на нинішньому ЧЄ – у вільних вправах, на коні, на паралельних брусах та перекладині.

В особистому багатоборстві українець виграв свою другу бронзу після аналогічного результату на Євро-2021. Ковтун став третім українським гімнастом в історії, після Олега Верняєва та Ігоря Коробчинського, у якого в активі більше однієї медалі ЧЄ у цій дисципліні.