Харлан принесла Україні першу медаль Олімпіади-2024 у Парижі

Фехтувальниця виграла бронзу.

У понеділок, 29 липня, українська фехтувальник Ольга Харлан здобула бронзову нагороду на Олімпіаді-2024 у Парижі в індивідуальних змаганнях на шаблі, інформує ZN.ua .

У бронзовому фіналі 33-річна українка у напруженому та емоційному поєдинку переграла південнокорейську суперницю Чой Себін із рахунком 15:14.

Ця медаль стала першою українською нагородою на літніх Олімпійських іграх у Парижі-2024.

На змаганнях у столиці Франції Ольга Харлан спочатку виграла у Сихомі Фукусіми з Японії (15:9), потім перемогла Анну Башту ексросіянку з Азербайджану (15:6), а у чвертьфіналі здобула перемогу над Анною Мартон з Угорщини (15:7)..

У півфіналі Харлан програла другому номеру світового рейтингу та першій сіяній змагань француженці Сарі Бальцер (7:15).

Нагадаємо, що Харлан є олімпійською чемпіонкою 2008 року та срібною призеркою Олімпійських ігор 2016 року в командній першості та бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2012 та 2016 років в індивідуальній першості.