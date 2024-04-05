Макрон: Немає сумнівів, що цьогорічна Олімпіада у Парижі стане ціллю для РФ

"Я не маю жодних сумнівів, в тому числі в інформаційному плані".

Макрон: Немає сумнівів, що цьогорічна Олімпіада у Парижі стане ціллю для РФ
© EPA-EFE/LUDOVIC MARIN

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "не сумнівається" у тому, що Росія "націлиться" на Олімпійські ігри в Парижі цього літа. Про це повідомляє The Guardian, інформує ZN.ua.

Відповідаючи на запитання журналіста про російську загрозу Олімпіаді, Макрон сказав: "Я не маю жодних сумнівів, в тому числі в інформаційному плані".

Його коментар, зроблений на заході в Парижі з нагоди відкриття нового олімпійського водного центру, є найбільш відвертим на сьогоднішній день визнанням зовнішніх загроз безпеці ігор.

Нагадаємо, президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков закликав Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розглянути питання щодо перенесення Олімпіади-2024 з Парижа.

Так представник країни-окупанта відреагував на слова мера Парижа Анн Ідальго, яка заявила, що спортсменам із РФ та Білорусі не будуть раді у столиці Франції.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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