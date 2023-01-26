Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024 у Парижі у разі допуску росіян та білорусів
Вадим Гутцайт зазначив, що Україна продовжить звертатися до членів МОК, щоб завадити поверненню представників двох країн до міжнародного спорту, інформує
Міністр молоді та спорту України та президент НОК України Вадим Гутцайт відреагував на заяву Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про необхідність повернути росіян та білорусів у міжнародний спорт.
"Частина міжнародних федерацій обурилася спробою МОК просувати повернення росіян та білорусів. Їхні лідери ігнорували запрошення на Олімпійський саміт і заявили про свою позицію на відповідних консультаціях МОК.
Неприпустимою є така ситуація і для нашої держави. Ми зверталися і звертатимемося до всіх міжнародних організацій, які можуть вплинути на ситуацію та до думки яких можуть прислухатися члени МОК. Наша позиція незмінна: поки в Україні триває війна, російських та білоруських спортсменів не має бути на міжнародних змаганнях!
Безумовно, наші національні спортивні федерації мають посилити комунікацію з міжнародними федераціями, щоб заборона залишилася чинною. Прикладом є Національний комітет спорту інвалідів України, який спільно з партнерами домігся зупинення членства РФ та РБ у Міжнародному паралімпійському комітеті. Без згоди МПК, МОК навряд чи зможе виробити будь-які рішення щодо цього питання. Крім того, діють санкції Всесвітньої антидопінгової агенції щодо російських спортсменів", –
Президент НОК також не виключив, що Україна може відмовитися від виступу на Олімпіаді-2024 у Парижі:
"Наразі йде робота щодо подальших можливих кроків та першочергових заходів для продовження санкцій та недопуску росіян та білорусів до міжнародних змагань. Якщо нас не почують, я не виключаю можливості, що ми бойкотуватимемо і відмовимося від участі в Олімпіаді".
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.