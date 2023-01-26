Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024 у Парижі у разі допуску росіян та білорусів

Міністр молоді та спорту України та президент НОК України Вадим Гутцайт відреагував на заяву Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про необхідність повернути росіян та білорусів у міжнародний спорт.

"Частина міжнародних федерацій обурилася спробою МОК просувати повернення росіян та білорусів. Їхні лідери ігнорували запрошення на Олімпійський саміт і заявили про свою позицію на відповідних консультаціях МОК.

Неприпустимою є така ситуація і для нашої держави. Ми зверталися і звертатимемося до всіх міжнародних організацій, які можуть вплинути на ситуацію та до думки яких можуть прислухатися члени МОК. Наша позиція незмінна: поки в Україні триває війна, російських та білоруських спортсменів не має бути на міжнародних змаганнях!

Безумовно, наші національні спортивні федерації мають посилити комунікацію з міжнародними федераціями, щоб заборона залишилася чинною. Прикладом є Національний комітет спорту інвалідів України, який спільно з партнерами домігся зупинення членства РФ та РБ у Міжнародному паралімпійському комітеті. Без згоди МПК, МОК навряд чи зможе виробити будь-які рішення щодо цього питання. Крім того, діють санкції Всесвітньої антидопінгової агенції щодо російських спортсменів", – написав Гутцайт у Facebook.

Президент НОК також не виключив, що Україна може відмовитися від виступу на Олімпіаді-2024 у Парижі:

"Наразі йде робота щодо подальших можливих кроків та першочергових заходів для продовження санкцій та недопуску росіян та білорусів до міжнародних змагань. Якщо нас не почують, я не виключаю можливості, що ми бойкотуватимемо і відмовимося від участі в Олімпіаді".