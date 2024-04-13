Українець Лунін із "Реала" може замінити легенду в іншому топ-клубі – ЗМІ

Воротар зацікавив "Баварію".

Голкіпер збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін зацікавив мюнхенську "Баварію", повідомляє DefensaCentral, інформує ZN.ua.

Українець Лунін із
Андрій Лунін
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

За інформацією джерела, у німецькому клубі хочуть провести повну перебудову після літньої відставки головного тренера Томаса Тухеля.

При цьому в "Баварії" перебувають у пошуках заміни для 38-річного капітана команди Мануеля Ноєра. Саме 25-річний Лунін вважається оптимальною кандидатурою.

Німецький клуб планує купити нового воротаря до літа 2025 року. Варто зазначити, що на цей термін розрахована угода українця з "Реалом".

При цьому мадридці хочуть підписати новий контракт із Луніним, щоб не втратити футболіста безплатно.

Нагадаємо, Андрій Лунін став основним воротарем "Реала" після двох поспіль важких травм першого номера команди Тібо Куртуа. Іспанець Кепа, орендований у "Челсі", програв конкуренцію українцю.


Данило Слесь, ZN.ua





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