Цукерберг і Маск: бій мільярдерів може принести дохід у 2 мільярди доларів

Два відомі на весь світ доларові мільярдери, Ілон Маск і Марк Цукерберг, ймовірно, зійдуться на бійцівському рингу. Дата проведення цього поєдинку наразі невідома, як і немає достовірної інформації, що бій мільярдерів відбудеться. Проте, букмекери вже приймають ставки.

Про те, кому пророкують перемогу, і кого суперник може "вкласти на лопатки", розповідають світові ЗМІ.

Приводом до бою стала заочна суперечка мільярдерів. Ілон Маск, який має не тільки гострий розум, а й доволі гострого язика, дорікнув своєму колезі зі списку Forbes, що той нібито копіює технології конкурентів. У відповідь Цукерберг "кинув рукавичку" Маску, викликавши його на поєдинок. Ні-ні, не на двобій інтелектів. Цукерберг запропонував Маску вирішити суперечку "по-пацански", з'ясувавши, хто з них крутіший, у звичайному бою.

Маск виклик прийняв. І тепер увесь світ, затамувавши подих, чекає на офіційне оголошення, де і коли відбудеться бій мільярдерів. Є припущення, що він може відбутися на майданчику, який належить Абсолютному бійцівському чемпіонату (UFC). Це – октагон у Лас-Вегасі, де проходять найпрестижніші бої зі змішаних єдиноборств. Маск і Цукеберг домовилися, що боротимуться за правилами UFC.

Дата бою мільярдерів наразі не відома, як і немає жодної інформації, чи буде цей бій взагалі. Проте букмекери вже почали брати ставки. Причому більшість пророкує перемогу Марку Цукербергу.

На користь Цукерберга, який постійно мігрує між першою і другою десяткою у списку Forbes, свідчить його молодший вік (39-річний Цукерберг на 13 років молодше за 52-річного Маска), а також його захоплення джиу-джитсу. До того ж, буквально днями Цукерберг отримав синій пояс із джиу-джитсу, а це вже серйозна заявка на успіх.

Втім, Ілон Маск, хоч і не займається єдиноборствами, але він масивніший, ніж його молодий суперник. До того ж, Маск стверджує, що йому доводилося неодноразово брати участь у вуличних кулачних боях. Тобто найбагатший житель планети також не в тім'я битий.

Таким чином, ще до офіційного оголошення про дату та місце поєдинку, інтерес до бою мільярдерів зростає з кожним днем. Президент UFC Дейна Уайт упевнений, що цей бій стане історичним.

"Думаю, поєдинок Маска та Цукерберга принесе до двох мільярдів доларів. Це буде найбільший бій в історії, і немає меж фантазій про те, що станеться під час нього", – заявив бізнесмен.

Втім, визначеності з цим боєм мільярдерів поки що немає. Тим більше, що Ілону Маску мама категорично заборонила битися. А він хоч і очолює світовий рейтинг мільярдерів, та все ж до маминих порад прислухається.

Нагадаємо, Ілон Маск застерігає людство від надмірного захоплення штучним інтелектом. Він каже, що ШІ може захопити владу на планеті. Крім того, учений передбачає, що вже найближчим часом розвинуті країни воюватимуть між собою з використанням ШІ.