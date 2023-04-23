Непереможені боксери Девіс та Гарсія провели бій у США

Спортсмени зустрілися у рингу.

У ніч із 22 на 23 квітня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США) відбувся бій між американцями Джервонтою Девісом (29–0, 27 KO) та Райаном Гарсією (23–1, 19 KO), інформує ZN.ua .

Бій провели у проміжній вазі 61,6 кг © Фото из открытых источников

Боксери провели видовищний бій, перемогу в якому здобув чемпіон WBA Regular у легкій вазі Джервонта Девіс.

У 2-му раунді Гарсія побував у нокдауні, пропустивши удар лівою. У 7-му раунді Джервонта потрапив Райану лівою у тулуб, після чого Гарсія за кілька секунд опустився на коліно і так і не зміг продовжити поєдинок – нокаут.

За статистикою Compubox, у Джервонти – 35 влучень із 103 завданих (33,9%), а у Гарсії – 39 влучень із 134 завданих (29,1%). Девіс пробив точно 5 із 40 джебів, а Райан – 15 із 106. Точність силових ударів Джервонти – 47,6%, а Гарсії – 42,1%.

Таким чином, Джервонта залишився непереможеним із 29 перемогами в активі, а Райан Гарсія зазнав першої поразки у профі-кар'єрі.