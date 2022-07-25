Українські зірки шоу-бізнесу та легенди футболу провели благодійний матч для ЗСУ

На поєдинку зібрали суму для українських військових.

Українські зірки шоу-бізнесу та легенди футболу провели благодійний матч для ЗСУ
Матч пройшов в Ужгороді
© UA-Футбол

24 липня в Ужгороді відбувся великий благодійний матч на підтримку ЗСУ за участю відомих футболістів та українських зірок.

Гра завершилася перемогою легенд футболу (8:7), а на зустрічі було зібрано понад 1 млн грн для ЗСУ.

За збірну легенд футболу грали відомі українські футболісти минулого, серед яких Мирон Маркевич, Олександр Шовковський, Ігор Беланов, Даріо Срна, Руслан Ротань, Євген Селезньов та інші, а за команду збірної зірок зіграли Андрій Бедняков, Ігор Ласточкін, Артем Пивоваров, Олександр Педан, Любомир Левицький та багато інших артистів.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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