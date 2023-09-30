Три клуби УПЛ отримали штрафи за проведення матчів із уболівальниками на трибунах

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ оштрафував клуби української Прем'єр-ліги за проведення домашніх матчів із уболівальниками на трибунах, інформує ZN.ua .

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Як повідомив офіційний сайт УАФ , покарання отримали ЛНЗ, "Оболонь" та "Полісся".

ЛНЗ дозволив бути присутніми глядачам на грі з київським "Динамо" (2:4), за що виплатить 150 тисяч гривень. Також клубу із Черкас заборонили використовувати домашній стадіон на два поєдинки умовно.

"Оболонь" за повторне аналогічне порушення у грі з "Вересом" (0:0) заплатить 15 тисяч гривень. "Полісся" також повторно порушило заборону у грі з "Минаєм" (2:1) та оштрафовано на 25 тисяч гривень за присутність фанатів на грі.

Крім того, КДК усунув захисника "Шахтаря" Ярослава Ракіцького на два матчі, один із яких – умовно. Футболіста було вилучено за грубий фол у грі восьмого туру УПЛ з "Рухом".

Нагадаємо, всі матчі на території України мають відбуватися за порожніх трибун в умовах воєнного стану.

Гроші, які УАФ отримає від клубів, буде переведено на платформу United24.