Легкоатлети Ковальчук та Дем'янюк отримали державні нагороди за службу у лавах ЗСУ

Спортсмени відмовилися від заняття улюбленою справою та вирушили на фронт.

Українські спортсмени Дмитро Ковальчук та Дмитро Дем'янюк, які виступають у легкій атлетиці, отримали державні нагороди за службу у Збройних силах України, інформує ZN.ua.

Легкоатлети Ковальчук та Дем'янюк отримали державні нагороди за службу у лавах ЗСУ
© ФЛАУ

Про це повідомила Федерація легкої атлетики України у Instagram.

"Всі змагання, в яких ми беремо участь та виграємо в Україні та за її межами, проходять завдяки таким людям, як вони. Дмитро Ковальчук та Дмитро Дем'янюк захисники, які, попри власні мрії та бажання, пішли захищати Україну та захищати наш сон, отримали нагороди від пана Залужного.

Дякуємо вам, героям, та всім, хто поклав життя за Україну. Віримо та наближаємо перемогу не просто словами, а діями. Слава Україні. Героям слава", – сказано у повідомленні.

Ковальчука було нагороджено орденом "За мужність", а Дем'янюк отримав від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "Золотий хрест".


Данило Слесь, ZN.ua





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