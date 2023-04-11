Чоловіча та жіноча збірні України з баскетболу отримали нових головних тренерів

Команди очолили наставники, яких затвердила Федерація бакетболу України.

Федерація баскетболу України (ФБУ) на засіданні Виконкому призначила нових головних тренерів чоловічої та жіночої національних збірних, інформує ZN.ua.

Чоловіча та жіноча збірні України з баскетболу отримали нових головних тренерів
Степановський очолюватиме чоловічу збірну України
© Федерація баскетболу України

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

Новим наставником чоловічої збірної України став Віталій Степановський. 41-річний фахівець останні півтора роки працював у Румунії, де тренував "Крайову".

Також Степановський двічі ставав чемпіоном України з "Хіміком", завойовував срібло та бронзу Суперліги, а зі студентською збірною України вигравав срібло Універсіади-2019.

Коуч входив до тренерського штабу Айнарса Багатскіса у відборі на Євробаскет-2021 та ЧС-2023. Багатскіс раніше пост наставника збірної України.

Новим головним тренером жіночої збірної став Євген Мурзін, який замінив Срджана Радуловича. У минулому Мурзін був асистентом Радуловича та консультантом жіночої команди, а також очолював жіночу збірну України U-20.

Окрім того, новим головним тренером чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 став наставник "Київ-Баскета" Володимир Холопов.


Данило Слесь, ZN.ua





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