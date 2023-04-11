Чоловіча та жіноча збірні України з баскетболу отримали нових головних тренерів
Команди очолили наставники, яких затвердила Федерація бакетболу України.
Федерація баскетболу України (ФБУ) на засіданні Виконкому призначила нових головних тренерів чоловічої та жіночої національних збірних, інформує
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Новим наставником чоловічої збірної України став Віталій Степановський. 41-річний фахівець останні півтора роки працював у Румунії, де тренував "Крайову".
Також Степановський двічі ставав чемпіоном України з "Хіміком", завойовував срібло та бронзу Суперліги, а зі студентською збірною України вигравав срібло Універсіади-2019.
Коуч входив до тренерського штабу Айнарса Багатскіса у відборі на Євробаскет-2021 та ЧС-2023. Багатскіс раніше пост наставника збірної України.
Новим головним тренером жіночої збірної став Євген Мурзін, який замінив Срджана Радуловича. У минулому Мурзін був асистентом Радуловича та консультантом жіночої команди, а також очолював жіночу збірну України U-20.
Окрім того, новим головним тренером чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 став наставник "Київ-Баскета" Володимир Холопов.