Названо причини важкої адаптації нападаючого збірної України Яремчука у "Валенсії"
Українець виступає в Іспанії.
Іспанські ЗМІ назвали причини важкої адаптації нападаючого збірної України Романа Яремчука у "Валенсії", інформує
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Також за інформацією джерела, в Іспанії негативно сприймається момент, коли після переможного матчу з "Гранадою" (1:0) Роман був єдиним гравцем "Валенсії", який не подякував уболівальникам за підтримку.
Нагадаємо, 1 вересня Роман Яремчук перейшов до "Валенсії" з "Брюгге" на правах оренди до кінця сезону.
Поки що Роману не вдалося відзначитись жодною результативною дією в Іспанії.
Роман є вихованцем київського "Динамо", а також встиг пограти за "Олександрію" та бельгійський "Гент".