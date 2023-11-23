Названо причини важкої адаптації нападаючого збірної України Яремчука у "Валенсії"

Українець виступає в Іспанії.

Іспанські ЗМІ назвали причини важкої адаптації нападаючого збірної України Романа Яремчука у "Валенсії", інформує ZN.ua .

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Як повідомляє Marca , характер Яремчука нагадує інших гравців зі Східної Європи, а після майже трьох місяців у команді українець досі не влився в колектив і йому особливо важко порозумітися з латиноамериканцями.

Також за інформацією джерела, в Іспанії негативно сприймається момент, коли після переможного матчу з "Гранадою" (1:0) Роман був єдиним гравцем "Валенсії", який не подякував уболівальникам за підтримку.

Нагадаємо, 1 вересня Роман Яремчук перейшов до "Валенсії" з "Брюгге" на правах оренди до кінця сезону.

Поки що Роману не вдалося відзначитись жодною результативною дією в Іспанії.

Роман є вихованцем київського "Динамо", а також встиг пограти за "Олександрію" та бельгійський "Гент".