У родині тренера української збірної Реброва сталося горе

На 86 році пішов із життя Станіслав Ребров - батько головного тренера української національної збірної з футболу Сергія Реброва, інформує Апостроф.

Про трагічну звістку повідомила пресслужба клубу "Динамо".

Зокрема, слова співчуття від імені футбольного клубу висловив президент Динамо Ігор Суркіс.

"Від імені нашого клубу і від себе особисто висловлюю щирі слова співчуття сім'ї Ребрових у зв'язку з цією трагічною подією – смертю близької людини. Схиляємо голову та сумуємо разом із рідними та близькими покійного. Нехай світла пам'ять про Станіслава Івановича назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав, любив і поважав", - йдеться у дописі

Зазначається, що відбувся похорон Реброва-старшого, на який прийшли рідні та колеги Реброва.

Відомо, що родина Ребрових родом із Горлівки Донецької області.

Перед переїздом у Київ Станіслав Ребров керував гуртком радіозв'язку горлівського Палацу піонерів.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





Интересные новости
Міжнародна шахова федерація не підтримала повернення росіян під своїм прапором
У родині тренера української збірної Реброва сталося гореУ родині тренера української збірної Реброва сталося горе
Блок рекламы


Похожие новости
Футболіста збірної Бразилії звинуватили у підіграші учасникам ставок
УПЛ назвала найкращих футболіста та тренера за підсумками минулого туру
Головний тренер збірної Росії з футболу заявив, що його родина житиме в ЕстоніїГоловний тренер збірної Росії з футболу заявив, що його родина житиме в Естонії
Названо причини важкої адаптації нападаючого збірної України Яремчука у "Валенсії"Названо причини важкої адаптації нападаючого збірної України Яремчука у "Валенсії"
"Підписали дуже сильного тренера": у "Шахтарі" прокоментували призначення Пушича"Підписали дуже сильного тренера": у "Шахтарі" прокоментували призначення Пушича
"Шахтар" ухвалить рішення щодо нового головного тренера в найближчі дві доби – інсайдер"Шахтар" ухвалить рішення щодо нового головного тренера в найближчі дві доби – інсайдер
Лідер збірної України через травму не зіграє у жовтневих матчах кваліфікації Євро-2024Лідер збірної України через травму не зіграє у жовтневих матчах кваліфікації Євро-2024
НХЛ може провести престижний турнір за участю збірної РосіїНХЛ може провести престижний турнір за участю збірної Росії
"Буде для мене великим уроком": футболіст збірної України вибачився за свою помилку у матчі проти Італії"Буде для мене великим уроком": футболіст збірної України вибачився за свою помилку у матчі проти Італії
У збірної України є шанси на вихід із групи – РебровУ збірної України є шанси на вихід із групи – Ребров
Последние новости
Подгружаем последние новости