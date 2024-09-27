У родині тренера української збірної Реброва сталося горе

На 86 році пішов із життя Станіслав Ребров - батько головного тренера української національної збірної з футболу Сергія Реброва, інформує Апостроф .

Про трагічну звістку повідомила пресслужба клубу "Динамо".

Зокрема, слова співчуття від імені футбольного клубу висловив президент Динамо Ігор Суркіс.

"Від імені нашого клубу і від себе особисто висловлюю щирі слова співчуття сім'ї Ребрових у зв'язку з цією трагічною подією – смертю близької людини. Схиляємо голову та сумуємо разом із рідними та близькими покійного. Нехай світла пам'ять про Станіслава Івановича назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав, любив і поважав", - йдеться у дописі

Зазначається, що відбувся похорон Реброва-старшого, на який прийшли рідні та колеги Реброва.

Відомо, що родина Ребрових родом із Горлівки Донецької області.

Перед переїздом у Київ Станіслав Ребров керував гуртком радіозв'язку горлівського Палацу піонерів.