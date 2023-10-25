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2023-10-25
"Шахтар" ухвалить рішення щодо нового головного тренера в найближчі дві доби – інсайдер
Донеччани не планують залишати на цій посаді Даріо Срну.
Донецький "Шахтар" працює над призначенням нового головного тренера та оголосить його ім'я у найближчі 48 годин, інформує
Срна є в.о. головного тренера "Шахтаря"© ФК Шахтер
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Ім'я потенційної кандидатури "гірників" не уточнюється.
"Шахтар" раніше звільнив Патріка ван Леувена, який прийшов до клубу з луганської "Зорі" у міжсезоння. Тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера став спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна.
Під керівництвом Срни команда вже провела один матч в УПЛ та розгромила ЛНЗ з рахунком 3:0. При цьому сам хорватський функціонер підтверджував у розмові з журналістами, що клуб перебуває у пошуках тренера.
Данило Слесь, ZN.ua