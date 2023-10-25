"Шахтар" ухвалить рішення щодо нового головного тренера в найближчі дві доби – інсайдер

Донеччани не планують залишати на цій посаді Даріо Срну.

Донецький "Шахтар" працює над призначенням нового головного тренера та оголосить його ім'я у найближчі 48 годин, інформує ZN.ua.
Срна є в.о. головного тренера "Шахтаря"
© ФК Шахтер

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Ім'я потенційної кандидатури "гірників" не уточнюється.

"Шахтар" раніше звільнив Патріка ван Леувена, який прийшов до клубу з луганської "Зорі" у міжсезоння. Тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера став спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна.

Під керівництвом Срни команда вже провела один матч в УПЛ та розгромила ЛНЗ з рахунком 3:0. При цьому сам хорватський функціонер підтверджував у розмові з журналістами, що клуб перебуває у пошуках тренера.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Українець Мудрик прокоментував свій ефектний гол у ворота "Арсеналу"Українець Мудрик прокоментував свій ефектний гол у ворота "Арсеналу"
Титулована французька біатлоністка затримана у справі про шахрайство з банківськими карткамиТитулована французька біатлоністка затримана у справі про шахрайство з банківськими картками
Відомий промоутер спростував інформацію про те, що Ломаченко планує завершити кар'єруВідомий промоутер спростував інформацію про те, що Ломаченко планує завершити кар'єру
"Динамо" програло другий поспіль матч в УПЛ"Динамо" програло другий поспіль матч в УПЛ
"Шахтар" ухвалить рішення щодо нового головного тренера в найближчі дві доби – інсайдер"Шахтар" ухвалить рішення щодо нового головного тренера в найближчі дві доби – інсайдер
Блок рекламы


Похожие новости
"Підписали дуже сильного тренера": у "Шахтарі" прокоментували призначення Пушича"Підписали дуже сильного тренера": у "Шахтарі" прокоментували призначення Пушича
Затверджено офіційну дату старту нового сезону УПЛЗатверджено офіційну дату старту нового сезону УПЛ
"Шахтар" оголосив про звільнення головного тренера Йовічевіча"Шахтар" оголосив про звільнення головного тренера Йовічевіча
Намагався вплинути на проросійську позицію організації: WTA відкрила справу проти тренера української тенісисткиНамагався вплинути на проросійську позицію організації: WTA відкрила справу проти тренера української тенісистки
"Шахтар" визначився з кандидатурою нового головного тренера – ЗМІ"Шахтар" визначився з кандидатурою нового головного тренера – ЗМІ
"Не хотів знову проходити через це": Мессі пояснив своє рішення не повертатися до "Барселони""Не хотів знову проходити через це": Мессі пояснив своє рішення не повертатися до "Барселони"
У "Шахтарі" вирішили звільнити головного тренера Йовічевіча – ЗМІУ "Шахтарі" вирішили звільнити головного тренера Йовічевіча – ЗМІ
Команда Усика виграла промоутерські торги щодо бою з Дюбуа: відомі ймовірні дата та місце проведенняКоманда Усика виграла промоутерські торги щодо бою з Дюбуа: відомі ймовірні дата та місце проведення
"Аль-Айн" Реброва розпочав пошуки нового головного тренера – ЗМІ"Аль-Айн" Реброва розпочав пошуки нового головного тренера – ЗМІ
"Чекаю на рішення клубу": Мессі вперше прокоментував свій конфлікт з ПСЖ"Чекаю на рішення клубу": Мессі вперше прокоментував свій конфлікт з ПСЖ
Последние новости
Подгружаем последние новости