"Шахтар" оголосив про звільнення головного тренера Йовічевіча

Донеччани залишилися без наставника.

"Шахтар" офіційно повідомив про припинення співпраці з головним тренером команди Ігорем Йовічевічем, інформує ZN.ua .

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Повідомляється, що разом із хорватським фахівцем команду покинув і його тренерський штаб.

Нагадаємо, 49-річний Йовічевіч очолив "Шахтар" влітку минулого року, коли пішов з "Дніпра-1". Під його керівництвом "гірники" виграли чемпіонат України, а також вийшли до плей-офф Ліги Європи з групи Ліги чемпіонів та дійшли до 1/8 фіналу турніру.

Хорватський фахівець створив абсолютно нову команду, яку залишили топові легіонери, а залишилися молоді українці та кілька іноземних гравців.

За інформацією ЗМІ, новим головним тренером донецького клубу стане нідерландський наставник луганської "Зорі" Патрік ван Леувен.