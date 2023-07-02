"Шахтар" оголосив про звільнення головного тренера Йовічевіча
Донеччани залишилися без наставника.
"Шахтар" офіційно повідомив про припинення співпраці з головним тренером команди Ігорем Йовічевічем, інформує
Повідомляється, що разом із хорватським фахівцем команду покинув і його тренерський штаб.
Нагадаємо, 49-річний Йовічевіч очолив "Шахтар" влітку минулого року, коли пішов з "Дніпра-1". Під його керівництвом "гірники" виграли чемпіонат України, а також вийшли до плей-офф Ліги Європи з групи Ліги чемпіонів та дійшли до 1/8 фіналу турніру.
Хорватський фахівець створив абсолютно нову команду, яку залишили топові легіонери, а залишилися молоді українці та кілька іноземних гравців.
За інформацією ЗМІ, новим головним тренером донецького клубу стане нідерландський наставник луганської "Зорі" Патрік ван Леувен.