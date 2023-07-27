Знаменитий іспанський футболіст оголосив про завершення кар'єри

Давід Сільва вирішив повісити бутси на цвях у 37 років.

Колишній футболіст збірної Іспанії та "Манчестер Сіті" Давід Сільва вирішив завершити ігрову кар'єру, інформує ZN.ua.

Знаменитий іспанський футболіст оголосив про завершення кар'єри
Давід Сільва
© Marca

Півзахисник клубу "Реал Сосьєдад" опублікував прощальне звернення у Twitter:

"Сьогодні для мене сумний день. Настав час прощатися зі справою, якій я присвятив усе своє життя. Настав час прощатися з партнерами по команді, які були для мене сім'єю. Я сумуватиму. Дякую за те, що я відчував себе як вдома".

Muchas gracias…футбол pic.twitter.com/HoB6TPojAd

- David Silva (@21LVA) July 27, 2023

Десять років Давід Сілва виступав за "Манчестер Сіті", а також грав за "Валенсію", "Ейбар" та "Сельту".

У складі збірної Іспанії хавбек провів 125 матчів і забив 37 голів, вигравав чемпіонат світу та два чемпіонати Європи. Також на його рахунку чотири перемоги у чемпіонаті Англії та низка інших клубних трофеїв.


Данило Слесь, ZN.ua





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