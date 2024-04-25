УПЛ назвала найкращих футболіста та тренера за підсумками минулого туру

Нагороди здобули представники "Динамо".

Українська Прем\'єр-ліга назвала найкращих футболіста та тренера за підсумками 25-го туру чемпіонату, інформує ZN.ua.

Як повідомив офіційний сайт УПЛ, нагорода найкращому гравцю дісталася Миколі Шапаренку. Півзахисник "Динамо" на думку експертів та вболівальників випередив Кевіна ("Шахтар"), Рафаеля Бандейру ("Кривбас") та Ейнела (ЛНЗ).

Найкращим тренером туру став наставник киян Олександр Шовковський. Серед номінантів також були Маріно Пушич ("Шахтар"), Ярослав Вишняк ("Колос") та Олег Дулуб (ЛНЗ).

Нагадаємо, "Динамо" у минулому турі приймало житомирське "Полісся" та розгромило суперника з рахунком 3:0. При цьому Шапаренко ефектним ударом забив другий гол своєї команди.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
УПЛ назвала найкращих футболіста та тренера за підсумками минулого туру
Блок рекламы


Похожие новости
Представники "Динамо" стали найкращими гравцем та тренером 24-го туру УПЛПредставники "Динамо" стали найкращими гравцем та тренером 24-го туру УПЛ
Збірна України з біатлону назвала тренерів та склади на новий сезонЗбірна України з біатлону назвала тренерів та склади на новий сезон
34-річний Коноплянка вирішив завершити кар'єру футболіста – ЗМІ34-річний Коноплянка вирішив завершити кар'єру футболіста – ЗМІ
"Підписали дуже сильного тренера": у "Шахтарі" прокоментували призначення Пушича"Підписали дуже сильного тренера": у "Шахтарі" прокоментували призначення Пушича
"Шахтар" ухвалить рішення щодо нового головного тренера в найближчі дві доби – інсайдер"Шахтар" ухвалить рішення щодо нового головного тренера в найближчі дві доби – інсайдер
Легендарний ізраїльський голкіпер образив одного з найкращих футболістів світу через підтримку ПалестиниЛегендарний ізраїльський голкіпер образив одного з найкращих футболістів світу через підтримку Палестини
"Манчестер Юнайтед" усунув футболіста через звинувачення у насильстві"Манчестер Юнайтед" усунув футболіста через звинувачення у насильстві
"Аякс" відмовився підписувати футболіста, оскільки він грає у Росії"Аякс" відмовився підписувати футболіста, оскільки він грає у Росії
Троє українців стали претендентами на звання найкращого молодого футболіста ЄвропиТроє українців стали претендентами на звання найкращого молодого футболіста Європи
Саудівський клуб підписав футболіста "Манчестер Сіті"Саудівський клуб підписав футболіста "Манчестер Сіті"
Последние новости
Подгружаем последние новости