УПЛ назвала найкращих футболіста та тренера за підсумками минулого туру

Нагороди здобули представники "Динамо".

Українська Прем\'єр-ліга назвала найкращих футболіста та тренера за підсумками 25-го туру чемпіонату, інформує ZN.ua .

Як повідомив офіційний сайт УПЛ, нагорода найкращому гравцю дісталася Миколі Шапаренку. Півзахисник "Динамо" на думку експертів та вболівальників випередив Кевіна ("Шахтар"), Рафаеля Бандейру ("Кривбас") та Ейнела (ЛНЗ).

Найкращим тренером туру став наставник киян Олександр Шовковський. Серед номінантів також були Маріно Пушич ("Шахтар"), Ярослав Вишняк ("Колос") та Олег Дулуб (ЛНЗ).

Нагадаємо, "Динамо" у минулому турі приймало житомирське "Полісся" та розгромило суперника з рахунком 3:0. При цьому Шапаренко ефектним ударом забив другий гол своєї команди.