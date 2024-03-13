34-річний Коноплянка вирішив завершити кар'єру футболіста – ЗМІ

Колишній гравець збірної України має намір зайнятися футбольним бізнесом.

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Відомий український футболіст Євген Коноплянка близький до завершення кар'єри, повідомляє Sport24.ua, інформує ZN.ua .

За інформацією джерела, причиною такого рішення стали старі травми, які заважають вийти на минулий рівень.

Повідомляється, що спільно з ексфорвардом "Дніпра" та збірною України Романом Зозулею він збирається створити агентську компанію та займатися працевлаштуванням українських футболістів у Європі.

Нагадаємо, що останнім клубом 34-річного Євгена був румунський ЧФР, у якому футболіст не зумів закріпитись.

Також Коноплянка відомий за своїми виступами за "Дніпро", "Шахтар", та іспанську "Севілью", німецький "Шальке" та польську "Краковію".

У його активі також 87 матчів за національну команду України, у яких він забив 21 гол.