34-річний Коноплянка вирішив завершити кар'єру футболіста – ЗМІ
Колишній гравець збірної України має намір зайнятися футбольним бізнесом.
Відомий український футболіст Євген Коноплянка близький до завершення кар'єри, повідомляє
За інформацією джерела, причиною такого рішення стали старі травми, які заважають вийти на минулий рівень.
Повідомляється, що спільно з ексфорвардом "Дніпра" та збірною України Романом Зозулею він збирається створити агентську компанію та займатися працевлаштуванням українських футболістів у Європі.
Нагадаємо, що останнім клубом 34-річного Євгена був румунський ЧФР, у якому футболіст не зумів закріпитись.
Також Коноплянка відомий за своїми виступами за "Дніпро", "Шахтар", та іспанську "Севілью", німецький "Шальке" та польську "Краковію".
У його активі також 87 матчів за національну команду України, у яких він забив 21 гол.