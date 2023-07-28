Саудівський клуб підписав футболіста "Манчестер Сіті"

Саудівські клуби продовжують підписувати зіркових гравців.

"Манчестер Сіті" оголосив про трансфер Ріяда Мареза до "Аль-Ахлі" з чемпіонату Саудівської Аравії, інформує ZN.ua.

Саудівський клуб підписав футболіста
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Деталі переходу 32-річного алжирця не розкриваються, але ЗМІ повідомляли, що "міщани" отримають 35 мільйонів євро, а контракт гравця з новим клубом буде розрахований до кінця сезону 2026/27.

Марез провів у "Сіті" 5 сезонів, він перейшов із "Лестера" у 2018 році за 67,8 мільйона євро. На рахунку футболіста 78 голів та 59 асистів у 236 матчах за манчестерський клуб.

Нагадаємо, клуби із Саудівської Аравії продовжують запрошувати європейських тренерів та футболістів. У новому сезоні місцевого чемпіонату виступатимуть багато зірок футболу, серед яких колишній капітан мадридського "Реала" Карім Бензема.

Саудівські клуби під час літнього трансферного вікна оформили низку гучних трансферів, серед яких переходи Каліду Кулібалі, Рубена Невеша, Сергія Мілінковича-Савіча, Роберто Фірміно, Н'Голо Канте, Джордана Хендерсона та інші. Також за саудівський "Аль-Наср" виступає Кріштіану Роналду.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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