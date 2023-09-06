"Шахтар" відпустив своїх трьох футболістів до клубів УПЛ

Донеччани розвантажили склад.

"Шахтар" офіційно розлучився із трьома футболістами, віддавши їх в оренди до клубів української Прем'єр-ліги, інформує ZN.ua.
© ФК Шахтер

Донецький клуб оголосив про звільнення захисника Мар'яна Фаріни, півзахисника Андрія Тотовицького та нападаючого Андрія Борячука.

Фаріна та Борячук тепер – гравці "Металіста 1925". Першого харків'яни орендували, а другий став їхнім футболістом на постійній основі. Тотовицький перебрався до "Колоса" - хавбека теж орендували до завершення поточного сезону.

Нагадаємо, "Шахтар" на міжнародну паузу збірних пішов лідером турнірної таблиці УПЛ. Також донеччани у вересні стартують на груповому етапі Ліги чемпіонів.

"Шахтар" потрапив до групи H, де зіграє з "Барселоною", "Порту" та "Антверпеном". Домашні поєдинки "гірники" проводитимуть у Гамбурзі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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