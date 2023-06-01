Один із найкращих футболістів Європи продовжить кар'єру в Саудівській Аравії – ЗМІ

Карім Бензема може опинитися в одному чемпіонаті з Кріштіану Роналду.

Нападник мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема близький до переходу до клубу "Аль-Іттіхад" з чемпіонату Саудівської Аравії, інформує ZN.ua .

Карім Бензема © leparisien.fr

Про це повідомляє AS .

За даними джерела, угода практично оформлена. Очікується, що 35-річний футболіст зароблятиме близько 100 мільйонів євро з урахуванням комерційних доходів.

Сторони активно працюють над переходом. При цьому Бензема поки не оголосив остаточного рішення "Реалу". Його контракт із іспанським клубом спливає вже влітку.

Відомо, що форвард уже обговорював свій можливий перехід із португальцем Кріштіану Роналду, який грає у Саудівській Аравії за "Аль-Наср".

Карім Бензема є лідером "Реалу", за який виступає з 2009 року. Минулого року він став володарем "Золотого м'яча".