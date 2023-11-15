Україна не бойкотуватиме чемпіонат Європи з дзюдо за участю росіян та білорусів

У національній федерації наголосили, що аргументи української сторони були проігноровані.

Збірна України з дзюдо виступить на чемпіонаті Європи у французькому Монпельє, попри допуск представників Росії та Білорусі у нейтральному статусі, інформує ZN.ua .

Про це повідомила Федерація дзюдо України (ФДУ).

"Федерація дзюдо України разом з Національним олімпійським комітетом та Міністерством молоді та спорту України неодноразово зверталися з офіційними листами до Міжнародної федерації дзюдо (IJF) та Європейського союзу дзюдо (EJU) з вимогою не допускати до змагань під егідою цих організацій представників Росії та Білорусі у будь-якому статусі. На жаль, керівництво IJF та EJU відверто ігнорує ці звернення та викладені в них факти причетності дзюдоїстів з країн-агресорів до силових структур своїх країн та підтримки війни проти України.

На жаль, допуск російських і білоруських дзюдоїстів до змагань на території Франції – країни-господарки майбутніх Олімпійських ігор, створює прецедент та говорить про негативні тенденції для всього спортивного світу.

Водночас можливий пропуск чемпіонату Європи ставить під загрозу кваліфікацію українських дзюдоїстів на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі. Зважаючи на ці ризики, Президією ФДУ було прийнято одностайне рішення щодо участі нашої збірної у чемпіонаті Європи-2023 у Монпельє", – сказано у заяві ФДУ.

Варто зазначити, що до заявки на турнір, який пройде з 3 по 5 листопада, не потрапила титулована дзюдоїстка Дар'я Білодід. Причини такого рішення не уточнюються.