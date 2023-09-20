Україна здобула другу медаль на чемпіонаті світу з боротьби

Українська спортсменка виграла срібло.

Українка Юлія Ткач-Остапчук стала віце-чемпіонкою чемпіонату світу з боротьби у сербському Белграді, інформує ZN.ua .

© Фото из открытых источников

У фіналі українська спортсменка у ваговій категорії до 59 кг поступилася китаянці Чжан Ці (1:4).

На шляху до медалі українка залишила за бортом чемпіонату світу росіянку Анастасію Сідельникову (5:4), норвежку Готелі Хої (5:0) та німкеню Олену Бруггер (2:0).

Для Юлії Ткач-Остапчук це срібло рівня чемпіонату світу стало другим у кар'єрі та другим для України на нинішньому ЧС. Раніше бронзу виграв Василь Михайлов.

Нагадаємо, Міжнародна федерація боротьби (UWW) допустила на чемпіонат світу росіян у "нейтральному" статусі, серед яких борці Абдулрашид Садулаєв, Заурбек Сідаков та Заур Угуєв, які брали участь у мітингу на "Лужниках" на підтримку анексії Криму та війни в Україні.