Магучіх принесла Україні першу за 10 років золоту медаль чемпіонату світу з легкої атлетики

Українка здобула золото в Угорщині.

Українська спортсменка Ярослава Магучіх виграла золото чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики у секторі для стрибків у висоту, інформує ZN.ua.

Магучіх принесла Україні першу за 10 років золоту медаль чемпіонату світу з легкої атлетики
© ФЛАУ

21-річна Магучіх з другої спроби взяла висоту 201 см, випередивши двох австралійських спортсменок.

Також після підкорення планки 197 см українка виконала олімпійський норматив. Це перша золота медаль України на ЧС за останні 10 років.

У стрибках у висоту вигравали Інга Бабакова (ЧМ-1999), Юрій Кримаренко (ЧМ-2005) та Богдан Бондаренко (ЧМ-2013).

Нагадаємо, Ярослава Магучіх є бронзовою призеркою Олімпіади у Токіо. Минулого року українка стала чемпіонкою світу у приміщенні, чемпіонкою Європи, срібним призером ЧС на відкритому повітрі та чемпіонкою Діамантової ліги.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
"У Польщі вболіватимуть за Усика": у команді Дюбуа очікують великого тиску вболівальників у поєдинку проти українця"У Польщі вболіватимуть за Усика": у команді Дюбуа очікують великого тиску вболівальників у поєдинку проти українця
Чоловіча збірна України з баскетболу не зіграє на Олімпіаді-2024Чоловіча збірна України з баскетболу не зіграє на Олімпіаді-2024
ФІФА усунула президента Федерації футболу Іспанії за поцілунок футболістки на фіналі ЧСФІФА усунула президента Федерації футболу Іспанії за поцілунок футболістки на фіналі ЧС
Магучіх принесла Україні першу за 10 років золоту медаль чемпіонату світу з легкої атлетикиМагучіх принесла Україні першу за 10 років золоту медаль чемпіонату світу з легкої атлетики
У Єгипті погодилися зіграти матчі із російською збірною з футболуУ Єгипті погодилися зіграти матчі із російською збірною з футболу
Блок рекламы


Похожие новости
Український воротар Лунін допоміг "Реалу" здобути вольову перемогу у матчі чемпіонату ІспаніїУкраїнський воротар Лунін допоміг "Реалу" здобути вольову перемогу у матчі чемпіонату Іспанії
Футболіст збірної України Маліновський офіційно повернувся до чемпіонату ІталіїФутболіст збірної України Маліновський офіційно повернувся до чемпіонату Італії
Футболіст збірної України Маліновський повернеться до чемпіонату Італії – ЗМІФутболіст збірної України Маліновський повернеться до чемпіонату Італії – ЗМІ
Футболістка збірної Марокко стала першою жінкою, яка зіграла на чемпіонаті світу у хіджабіФутболістка збірної Марокко стала першою жінкою, яка зіграла на чемпіонаті світу у хіджабі
Жіноча збірна України з фехтування з Харлан у складі залишилася без медалей чемпіонату світуЖіноча збірна України з фехтування з Харлан у складі залишилася без медалей чемпіонату світу
Українка виборола дві медалі на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в ІталіїУкраїнка виборола дві медалі на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в Італії
Українці стали віцечемпіонами світу зі стрибків у водуУкраїнці стали віцечемпіонами світу зі стрибків у воду
Український ексчемпіон світу Постол програв третій поспіль бійУкраїнський ексчемпіон світу Постол програв третій поспіль бій
Світоліна обіграла першу ракетку світу у чвертьфіналі ВімблдонуСвітоліна обіграла першу ракетку світу у чвертьфіналі Вімблдону
Усик та Дюбуа провели першу битву поглядів перед боємУсик та Дюбуа провели першу битву поглядів перед боєм
Последние новости
Подгружаем последние новости