Магучіх принесла Україні першу за 10 років золоту медаль чемпіонату світу з легкої атлетики

Українка здобула золото в Угорщині.

Українська спортсменка Ярослава Магучіх виграла золото чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики у секторі для стрибків у висоту, інформує ZN.ua .

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21-річна Магучіх з другої спроби взяла висоту 201 см, випередивши двох австралійських спортсменок.

Також після підкорення планки 197 см українка виконала олімпійський норматив. Це перша золота медаль України на ЧС за останні 10 років.

У стрибках у висоту вигравали Інга Бабакова (ЧМ-1999), Юрій Кримаренко (ЧМ-2005) та Богдан Бондаренко (ЧМ-2013).

Нагадаємо, Ярослава Магучіх є бронзовою призеркою Олімпіади у Токіо. Минулого року українка стала чемпіонкою світу у приміщенні, чемпіонкою Європи, срібним призером ЧС на відкритому повітрі та чемпіонкою Діамантової ліги.