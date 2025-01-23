"І виступайте хоч за чортів": від гімнаста Ковтуна вимагають повернути Україні гроші

Колишній радник міністра молоді та спорту України Павло Булгак заявив, що український гімнаст Ілля Ковтун, який вирішив змінити спортивне громадянство, та його тренерка Ірина Горбачова мають повернути гроші.

Про це Булгак написав на своїй сторінці в Facebook, висловивши разом з тим обурення з приводу рішення Ковтуна виступати за Хорватію., інформує Апостроф .

Ексрадник наголосив, що не може зрозуміти цього й категорично не сприймає того, "як можна вдаватися до зради України під час війни за саме виживання нашої держави".

І назвав цю ситуацію неприйнятною, аморальною, цинічною та ганебною.

"Особливо з огляду на те, що через повномасштабне вторгнення Росії, загинуло понад 200 українських спортсменів. Може мало було грошей? Та невже. За підрахунками Ukrsportbase, лише за останні два роки Ковтун і його тренерка отримали коштом українських платників податків призових на 8,5 млн грн. А ще ж є зарплати, стипендії, оплачувані збори. Вирішили остаточно звалити, то поверніть те, що Україна вам дала в такі важкі для неї часи, стікаючи кров'ю, і виступайте хоч за чортів", - зазначив Булгак.