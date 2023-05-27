"Люди в Україні хочуть жити подалі від росіян": лідер збірної України з футболу розповів про війну

Українець грає у Франції.

Український півзахисник французького "Марселя" Руслан Маліновський розповів про ситуацію в Україні під час повномасштабної війни із Росією, інформує ZN.ua.

"Ситуація цілком зрозуміла. Люди в Україні хочуть жити якнайдалі від росіян. Ми більше не хочемо про них чути. Усі втомилися від цієї війни. Люди втратили будинки, діти змушені були тікати через те, що прийшли росіяни", - сказав Маліновський.

Нагадаємо, українець перейшов до "Марселя" з "Аталанти" у січні на правах оренди з обов'язковим правом викупу.

Маліновський у поточному сезоні зіграв 21 матч у складі "Олімпіка", забив 2 голи та віддав 1 асист.

З весни 2014 року після окупації РФ Криму бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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