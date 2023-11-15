У правилах футболу розглядають можливість запровадження тимчасового видалення гравця за суперечки з арбітром

Це питання знаходиться на обговоренні.

IFAB розглядає можливість запровадження тимчасового видалення гравця за суперечки з арбітром, повідомляє The Times , інформує ZN.ua .

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Також IFAB розмірковує над ідеєю, щоб спілкуватися із суддею міг лише капітан команди, як у регбі.

Зазначимо, що, починаючи з 2019 року, в аматорському футболі Англії тестується використання штрафної лави. Якщо гравець починає сперечатися з арбітром – його видаляють на 10 хвилин.

За статистикою, частота таких випадків знизилася на 38 відсотків, а більшість гравців (72%), тренерів (77%) та арбітрів (84%) готові й надалі брати участь у випробуванні.

IFAB (Міжнародна рада футбольних асоціацій) — міжнародна організація, яка займається веденням та регулюванням правил гри у футбол.

Правила гри у футбол - регламент, що визначає порядок гри у футбол, згідно з яким і відбуваються змагання.