Чеський шаховий турнір відмовив у реєстрації українським гравцям призовного віку

У турнірі гратимуть два росіянина.

Чеський шаховий турнір Teplice Open-2023 відмовив у реєстрації українським гравцям призовного віку, інформує ZN.ua.

Чеський шаховий турнір відмовив у реєстрації українським гравцям призовного віку
Турнір пройде у місті Тепліце
© ChessNews

"Президент Зеленський видав указ, згідно з яким чоловіки призовного віку (18-60 років) не можуть їхати з країни. Він аргументував це великою втратою людей. Моя особиста думка, що українські чоловіки призовного віку мають воювати зі зброєю в руках на полі бою за свою країну, а не мирно з дерев'яними фігурами в руках на шахівниці за гроші.

У ситуації, що склалася, вони не повинні залишати свою землю і повинні бути готові до можливої мобілізації. Наші молоді добровольці йдуть воювати за їхню рідну землю. Часто вони повертаються тяжко пораненими, а дехто віддав життя за Україну. А їхні українські однолітки хотіли б грати у шахи за кордоном? У цей тяжкий для України час потенційні солдати не повинні залишати рідну землю", - повідомив один із організаторів турніру Павло Кірс.

Зазначимо, що в турнірі гратимуть щонайменше два росіянини під прапором ФІДЕ - Антон Демченко та Гліб Дудін.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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