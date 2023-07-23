Обрав Румунію: Коноплянка відмовив двом клубам УПЛ

Український футболіст близький до переходу в "ЧФР Клуж".

Досвідчений український футболіст Євген Коноплянка мав варіанти для повернення в УПЛ, але вирішив продовжити кар'єру в Румунії, інформує ZN.ua .

Євген Коноплянка © Cracovia FC

Про це повідомив портал Prosport .

За даними джерела, 33-річному вінгеру пропонували повернутися в чемпіонат України клуби "Олександрія" та "Полісся", але він відповів відмовою. Також ветеран міг залишитись у Польщі, а також переїхати до США чи Саудівської Аравії.

У підсумку Коноплянка вирішив перейти до румунського "ЧФР Клуж", який виграв бронзу національного чемпіонату минулого сезону. Команда виступить у кваліфікації Ліги конференцій.

Очікується, що підписання гравця відбудеться найближчими днями. Раніше він у статусі вільного агента пішов із польської "Краковії", за яку виступав півтора сезони. За цей час хавбек зіграв 38 матчів, забив 4 голи і зробив 2 асисти.

У минулому 33-річний Євген Коноплянка також виступав за "Дніпро", "Севілью" та "Шальке". За збірну України у гравця в активі 87 матчів та 21 гол.