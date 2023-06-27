Італійський тренер відмовив "Шахтарю" через війну в Україні

Італійця не буде у донецькому клубі.

Франческо Фаріолі відхилив пропозицію "Шахтаря", повідомляє журналіст Ігор Бурбас, інформує ZN.ua.

Італійський тренер відмовив
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За інформацією джерела, переговори між сторонами припинилися після остаточної відмови родини італійця їхати до України.

Зазначимо, що 34-річний Фаріолі з лютого перебуває без команди, коли залишив турецький "Аланьяспор". Він також працював у "Сассуоло" у штабі колишнього наставника "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, президент "Шахтаря" Рінат Ахметов особисто вирішив припинити співпрацю з тренерським штабом Ігора Йовічевіча

49-річний Йовічевіч очолив "Шахтар" влітку минулого року, коли пішов з "Дніпра-1". Під його керівництвом "гірники" виграли чемпіонат України, а також вийшли до плей-офф Ліги Європи з групи Ліги чемпіонів та дійшли до 1/8 фіналу турніру.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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