Втратила ноги через атаку РФ: 12-річна українка на протезах виступить на Бостонському марафоні

Яна Степаненко хоче у такий спосіб допомогти військовому.

Українка Яна Степаненко на протезах готується до виступу на Бостонському марафоні, інформує ZN.ua .

Про це у сюжеті розповів "Суспільне Львів".

12-річна дівчинка втратила ноги внаслідок ракетного удару Росії по залізничному вокзалу у Краматорську 8 квітня 2022 року.

Після відновлення Яна отримала спортивні протези, а тепер готується до виступу на марафоні, який відбудеться 13 квітня в США . Українка хоче пробігти щонайменше один кілометр.

На марафоні Яна Степаненко планує зібрати гроші на спортивний протез для військового Олександра Рясного, який торік втратив ногу на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару росіян по вокзалу в Краматорську загинула 61 особа, у тому числі 7 дітей. Понад сто людей отримали поранення.