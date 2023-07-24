Українка виборола дві медалі на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в Італії

Вікторія Онопрієнко яскраво виступила у Мілані.

Українка Вікторія Онопрієнко здобула золото та срібло у двох дисциплінах на етапі Кубка світу з художньої гімнастики у Мілані, інформує ZN.ua .

Вікторія Онопрієнко © Спорт 24

Онопрієнко посіла друге місце у вправах з обручем, показавши результат 35,250 бала. Перемогу здобула Софія Раффаелі з Італії (35,900).

Потім Вікторія стала чемпіонкою у вправах зі стрічкою. Українка показала результат 32,500 бала, а другою із відставанням 0,800 бала стала представниця Болгарії Боряна Калейн.