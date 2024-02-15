"Із частинкою Ейфелевої вежі": представлені медалі Олімпіади-2024 у Парижі

Ігри відбудуться вже влітку.

Міжнародний олімпійський комітет офіційно презентував дизайн нагород літньої Олімпіади-2024 у Парижі, інформує ZN.ua .

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Дизайн нагород включає частинку оригінальної металевої конструкції Ейфелевої вежі, а матеріал буде нанесений у вигляді шестикутного фрагмента на кожну з медалей.

"Було виконано величезну кількість роботи, щоб спробувати об'єднати ці дорогоцінні метали - золото, срібло та бронзу - з найдорожчим металом в Ейфелевій вежі, дорогоцінному камені французької корони. Отже, що особливого в медалях 2024 року, так це їхнє поєднання", — цитує голову оргкомітету Олімпіади-2024 Тоні Естанге офіційний сайт МОК.

Нагадаємо, що Олімпіада-2024 пройде в Парижі з 26 липня по 11 серпня цього року.