Збірна України з баскетболу отримала суперників у пре-кваліфікації Олімпіади-2024
Українська збірна зіграє із трьома командами.
Чоловіча збірна України з баскетболу отримала суперників у рамках пре-кваліфікації Олімпіади-2024 у Парижі, інформує
Підопічні Віталія Степановського виступлять у квартеті C, де зустрінуться з Туреччиною, Болгарією та Ісландією.
Усього груповий етап складається з чотирьох квартетів. Для виходу в кваліфікацію треба стати однією з двох найкращих збірних (одна з груп A та B, одна з груп C та D), після чого виграти плей-офф, який розпочнеться з півфіналу.
Група А: Чехія, Північна Македонія, Ізраїль, Естонія.
Група В: Португалія, Польща, Угорщина, Боснія та Герцеговина.
Група С: Туреччина, Україна, Болгарія, Ісландія.
Група D: Нідерланди, Хорватія, Бельгія, Швеція.
Усі матчі груп C та D відбуватимуться з 12 по 20 серпня у Стамбулі.