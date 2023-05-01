Збірна України з баскетболу отримала суперників у пре-кваліфікації Олімпіади-2024

Українська збірна зіграє із трьома командами.

Чоловіча збірна України з баскетболу отримала суперників у рамках пре-кваліфікації Олімпіади-2024 у Парижі, інформує ZN.ua.

Збірна України з баскетболу отримала суперників у пре-кваліфікації Олімпіади-2024
© Федерація баскетболу України

Підопічні Віталія Степановського виступлять у квартеті C, де зустрінуться з Туреччиною, Болгарією та Ісландією.

Усього груповий етап складається з чотирьох квартетів. Для виходу в кваліфікацію треба стати однією з двох найкращих збірних (одна з груп A та B, одна з груп C та D), після чого виграти плей-офф, який розпочнеться з півфіналу.

Група А: Чехія, Північна Македонія, Ізраїль, Естонія.

Група В: Португалія, Польща, Угорщина, Боснія та Герцеговина.

Група С: Туреччина, Україна, Болгарія, Ісландія.

Група D: Нідерланди, Хорватія, Бельгія, Швеція.

Усі матчі груп C та D відбуватимуться з 12 по 20 серпня у Стамбулі.


Данило Слесь, ZN.ua





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