Французькі спецслужби рекомендують скасувати церемонію відкриття Олімпіади-2024
Церемонія має відбутися у столиці країни.
Французькі спецслужби рекомендують Парижу скасувати церемонію відкриття літньої Олімпіади-2024, повідомляє радіо
Повідомляється, що нинішній формат церемонії несе великі ризики для безпеки та має бути змінений на так званий "план Б".
Передбачається, що загрозу церемонії відкриття можуть становити терористи-одинаки, які збираються використовувати вантажівки, щоб в'їжджати в натовп глядачів, або нападати з використанням вогнепальної зброї.
Крім цього, у розвідці побоюються "сплячих осередків" терористів усередині країни, які "активізуються віддалено з афганської зони".
Олімпіада-2024 пройде у Парижі з 26 липня по 11 серпня. Варто зазначити, що на Ігри в нейтральному статусі було допущено спортсменів з РФ та Білорусі.