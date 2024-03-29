Французькі спецслужби рекомендують скасувати церемонію відкриття Олімпіади-2024

Церемонія має відбутися у столиці країни.

Французькі спецслужби рекомендують Парижу скасувати церемонію відкриття літньої Олімпіади-2024, повідомляє радіо Europe 1 з посиланням на джерело у головному управлінні внутрішньої безпеки (DGSI) Франції, інформує ZN.ua.

Французькі спецслужби рекомендують скасувати церемонію відкриття Олімпіади-2024
© МОК

Повідомляється, що нинішній формат церемонії несе великі ризики для безпеки та має бути змінений на так званий "план Б".

Передбачається, що загрозу церемонії відкриття можуть становити терористи-одинаки, які збираються використовувати вантажівки, щоб в'їжджати в натовп глядачів, або нападати з використанням вогнепальної зброї.

Крім цього, у розвідці побоюються "сплячих осередків" терористів усередині країни, які "активізуються віддалено з афганської зони".

Олімпіада-2024 пройде у Парижі з 26 липня по 11 серпня. Варто зазначити, що на Ігри в нейтральному статусі було допущено спортсменів з РФ та Білорусі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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